Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei zieht getuntes Auto aus dem Verkehr (10./11.07.2026)

Konstanz (ots)

In letzter Zeit werden der Polizei vermehrt Autofahrer mit extra lauten oder aufheulenden Motoren gemeldet.

In der Nacht von Freitag, 10. Juli, auf Samstag, 11. Juli fiel einer Polizeistreife ein entsprechendes Auto im Rahmen eines anderen Einsatzes auf, das mit aufheulendem Motor in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes vorbeifuhr. Durch eine eingeleitete Fahndung konnte das Fahrzeug im Bereich der Schneckenburgstraße angetroffen und angehalten werden. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs ließen sich mehrere Verdachtsmomente begründen, dass die Abgasanlage des Mercedes AMG stark manipuliert war. Aufgrund dessen stellten die Beamten das Auto sicher, um es einem Gutachter bzw. dem TÜV zuzuführen, um diesen Verstoß bestätigen bzw. etwaige weitere Verstöße feststellen zu lassen.

Der TÜV stellte tatsächlich zusätzlich zu der unzulässigen Auspuffanlage weitere erhebliche Mängel an dem Mercedes fest, wie bspw. unzulässige Rad/Reifen-Kombination an der Hinterachse, vier beschädigte Reifen und fehlende Nachweise der Zulässigkeit von verschiedenen Anbauteilen, wie Frontlippe, Seitenschweller, etc. Zudem bestand ein weiterer, verkehrsgefährdender Mangel, da die Reifen an der Hinterachse am Radkasten schliffen.

Aufgrund der Gesamtheit der Mängel wurde dem 23- jährigen Mann die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten nun hohe Kosten für den Rückbau und den Austausch der sehr teuren AMG Abgasanlage, sowie einen Satz an Reifen und die dazugehörige Mühe den Nachweisen und Fristen des Mängelberichts nachzukommen. Hinzukommen die Gebühren vom TÜV, das Verwarnungsgeld der Polizei, Bearbeitungsgebühren und ein Punkt in Flensburg.

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