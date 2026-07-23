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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, L189, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt (22.07.2026)

Singen, L189 (ots)

Ein Motorradfahrer hat infolge eines Auffahrunfalls am Mittwochmittag auf der Landesstraße 189 zwischen Friedingen und Volkertshausen Verletzungen erlitten. Kurz nach 13 Uhr fuhr der 22-Jährige mit einer Suzuki Intruder hinter einem Ford in Richtung Volkertshausen. Kurz vor der Kreuzung zur K6121 und der Kirchstraße bremste der 23-jährige Fordfahrer aufgrund eines vor ihm nach rechts abbiegenden Kleinlasters. Der junge Biker erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des Wagens. Dadurch kam er zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der durch den Zusammenstoß am Motorrad entstandene Schaden dürfte bei etwa 1.000 Euro liegen. Am Ford entstand aufgrund bereits bestehender Altschäden kein weiterer Schaden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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