Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Altstadt) Versuchter Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus an der "Untere(n) Laube" (19./20.07.2026)

KN-Altstadt (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen hat ein Unbekannter versucht, in ein Wohn- und Geschäftshaus an der "Untere(n) Laube" einzubrechen. Der Täter machte sich mit einem Werkzeug an der im Hinterhof gelegenen Eingangstür zu schaffen, was jedoch erfolglos blieb.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 6 Uhr Verdächtiges im Bereich des Hinterhofs zu Hausnummer 18 festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

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