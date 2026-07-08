Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0455 --Mann löst größeren Polizeieinsatz aus--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, Otto-Braun-Straße Zeit: 07.07.2026, 14:00 Uhr

Ein Mann in einer psychischen Ausnahmesituation bedrohte am Dienstagnachmittag zunächst seine Mitbewohner in der Vahr mit einer Schere, verschanzte sich anschließend im Badezimmer und löste so einen größeren Polizeieinsatz aus. Spezialkräfte nahmen ihn schließlich fest. Der 32-Jährige hatte bereits am vergangenen Freitag in Horn-Lehe für einen Polizeieinsatz gesorgt (Siehe Pressemitteilung 0447).

Gegen 14:00 Uhr alarmierte ein 26 Jahre alter Mann über den Notruf die Polizei, da sein 32-jähriger Bekannter ihn in seiner Wohnung in der Otto-Braun-Straße mit einer Schere bedroht und gesagt hätte, dass er ihn umbringen würde. Dann hätte dieser sich im Badezimmer eingeschlossen. Einsatzkräfte der Polizei Bremen sicherten den Bereich daraufhin mit einem größeren Aufgebot ab, da der Mann auch drohte, sich selbst etwas anzutun. Spezialisten der Verhandlungsgruppe versuchten mehrfach, den Mann zum Verlassen der Wohnung zu bringen. Rettungskräfte und Feuerwehr standen bereit. Schließlich nahmen Spezialeinsatzkräfte den Mann fest.

Dabei leistete er massiv Widerstand, auch in der psychiatrischen Klinik, in die er zwangsweise untergebracht wurde, setzte er dieses Verhalten fort. Der Mann hatte sich bereits am Freitag mit einem Messer in einer Wohnung in Horn-Lehe verbarrikadiert. Auch hier wurde er von Spezialkräften unter Einsatz eines Tasers festgenommen und in eine psychiatrische Klinik gebracht. Bei dem Einsatz hatte er einer Polizistin ins Gesicht getreten.

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