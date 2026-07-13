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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim - Autofahrer mit über 2 Promille und ohne Führerschein unterwegs

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Mann unter der Beeinflussung von Alkohol und Drogen mit Pkw unterwegs

Gegen 03:23 Uhr konnte ein 52-jähriger BMW-Fahrer in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße von Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle konnte durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest konnte dies bestätigen - der Fahrer hatte einen Wert von über 2,1 Promille. Zudem erhärtete sich der Verdacht der Beeinflussung von Drogen, weshalb dieser im Anschluss eine Blutprobe abgeben musste. Es stellte sich zusätzlich heraus, dass der 52-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und der BMW keinen gültigen Versicherungsschutz besitzt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Anna Schwalbe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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