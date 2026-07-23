Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Wollmatingen) Fahrzeugbrand in der Brandenburger Straße (23.07.2026)

KN-Wollmatingen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag ist in der Brandenburger Straße ein Auto in Brand geraten. Kurz nach drei Uhr stellte eine Anwohnerin das auf Höhe der Hausnummer 38 am Straßenrand geparkte, brennende Fahrzeug fest und verständigte umgehend die Feuerwehr. Trotz schneller Löschmaßnahmen wurden sowohl der Audi als auch ein davor abgestellter Daimler-Chrysler Dodge und eine angrenzende Hecke durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.

Warum der Audi im Bereich des Motorraums Feuer fing ist nicht bekannt. Hinweise auf Brandstiftung liegen nicht vor.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

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