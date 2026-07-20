Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Unbekannte zerstören Holztisch der Grillstelle am Aussichtspunkt "Berggäßle" - Polizei bittet um Hinweise (18.07.2026)

Reichenau (ots)

In der Nacht auf Samstag haben Randalierer Sachschaden in noch unbekannter Höhe an der Grillstelle am Aussichtspunkt "Berggäßle" verursacht. Kurz nach drei Uhr sprengten die Täter den dort aufgestellten Holztisch vermutlich mit einem pyrotechnischen Gegenstand in die Luft, so dass dieser vollständig zerstört wurde. Ein Zeuge nahm einen Knall war und sah anschließend zwei Autos und einen Roller mit erhöhter Geschwindigkeit davonfahren.

Zeugen, die gegen drei Uhr Verdächtiges im Bereich des Aussichtspunktes beobachtet haben oder denen die mutmaßlich flüchtenden Fahrzeuge aufgefallen sind oder Personen, die sonst Hinweise zur Identität der Randalierer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

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