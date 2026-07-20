Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbrüche in Kindergärten (16./17.07.2026)

Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen sind Unbekannte Täter in zwei Kindergärten im Stadtgebiet eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Katholischen Kindergartens St. Michael im Lohmehlenring und zum Kindergarten Maria Königin in der Bergstraße.

Entwendet wurde bei beiden Einbrüchen - soweit bislang bekannt - nichts.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der beiden Kindergärten beobachtet haben oder Personen, die Hinweise zu den unbekannten Eindringlingen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

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