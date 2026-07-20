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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Gewerbefläche und Graben geraten in Brand - Polizei sucht Zeugen (18.07.2026)

Reichenau (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Bränden, die sich am Samstagmittag im Bereich "Am Wollmatinger Ried" auf Höhe der Hausnummer 1-5 ereignet haben. Gegen 13 Uhr entzündete sich auf einer unbebauten Gewerbefläche ein Feuer, etwa zeitgleich kam es im Bereich eines ungefähr 200 Meter entfernten liegenden Graben zu einem weitern Brand. Nach Rücksprache mit Kräften der Feuerwehr ist eine Entstehung durch Funkenflug auszuschließen. Auf beiden Flächen verbrannten lediglich Unkraut und Laub. Zu einem größeren Schaden kam es glücklicherweise nicht.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel. 07531 94299-3 beim Polizeiposten KN-Wollmatingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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