POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Polizei stoppt betrunkenen Motorrollerfahrer mit etwa 1,6 Promille (02.07.2026)
Tuttlingen (ots)
Am Donnerstagabend hat die Polizei einen betrunkenen Motorrollerfahrer in der Wilhelmstraße gestoppt.
Der 44-jährige Mann war gegen 20:30 Uhr mit seinem Kleinkraftrad unterwegs, als er einer Polizeistreife durch seine Fahrweise in Schlangenlinien auffiel. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Motorrollerfahrer fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille.
Der 44-Jährige musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.
Rückfragen bitte an:
Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell