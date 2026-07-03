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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil
Lkr. Rottweil) Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer mit etwa 2 Promille (03.07.2026)

Rottweil (ots)

In der Nacht zum Freitag hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer in der Hochbrücktorstraße gestoppt.

Der 63-jährige Ford-Fahrer war gegen 00:45 Uhr einer Polizeistreife aufgrund seiner auffälligen Fahrweise in Schlangenlinien aufgefallen. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von etwa 2 Promille.

Der 63-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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