Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer mit etwa 2 Promille (03.07.2026)

Rottweil (ots)

In der Nacht zum Freitag hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer in der Hochbrücktorstraße gestoppt.

Der 63-jährige Ford-Fahrer war gegen 00:45 Uhr einer Polizeistreife aufgrund seiner auffälligen Fahrweise in Schlangenlinien aufgefallen. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von etwa 2 Promille.

Der 63-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

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