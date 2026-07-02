Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, K 5538

Lkr. Rottweil) Drei leicht verletzte Personen nach Auffahrunfall (02.07.2026)

Villingendorf (ots)

Am Donnerstagmorgen hat sich auf der Kreisstraße 5538 ein Auffahrunfall mit drei leicht verletzten Personen ereignet.

Eine 39-jährige Frau war gegen 08:15 Uhr mit ihrem Audi von Villingendorf in Richtung Bundesstraße 462 unterwegs. An der Kreuzung zur B 462 wollte die Fahrerin nach rechts abbiegen und musste aufgrund des Verkehrsaufkommens ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 44-jähriger BMW-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Audi auf. Durch den Zusammenstoß wurden die 39-jährige Audi-Fahrerin sowie ihre beiden 21 und 25 Jahre alten Mitfahrerinnen leicht verletzt.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden des Verkehrsunfalls beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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