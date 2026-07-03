Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) Gelöster Anhänger fährt in parkendes Auto: etwa 10.000 Euro Schaden (02.07.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Donnerstagabend hat sich auf der Straße "Im Öschle" ein Verkehrsunfall mit einem gelösten Anhänger ereignet.

Ein 45-jähriger Mann war gegen 18:15 Uhr mit seinem BMW samt einachsigem Anhänger der Marke Hirth in Richtung Ortsmitte unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug und prallte gegen einen geparkten Toyota.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Das Polizeirevier Oberndorf am Neckar hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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