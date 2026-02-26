Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) Geldbeutel während Einkauf entwendet - Zeugen gesucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am Dienstag, den 24.02.2026, zwischen 18:20 Uhr und 18:30 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Weinstraße in Wachenheim zu einem Diebstahl eines Geldbeutels. Bislang unbekannte Täter entwendeten während des Einkaufs einen roten Ledergeldbeutel. In dem Geldbeutel befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente sowie eine EC- und eine Kreditkarte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 120 Euro. Die Bankkarten wurden durch die 55-jährige Geschädigte umgehend gesperrt, unberechtigte Abbuchungen erfolgten bislang nicht. Eine Nachfrage im Markt am Folgetag verlief negativ, der Geldbeutel wurde nicht abgegeben. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen wahrgenommen haben, werden gebe-ten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduer-kheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ihre Polizei rät, tragen Sie Ihre Wertsachen nah am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen oder Geldbörsen mit Reißverschluss und tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen stets mit der Verschlussseite zum Körper. Seien Sie weiterhin aufmerksam bei Ablenkungsmanövern. Trickdiebe arbeiten oft im Team und nutzen Gedränge, Anrempeln oder das "Beschmutzen" von Kleidung als Vorwand.

