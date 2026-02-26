PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) Geldbeutel während Einkauf entwendet - Zeugen gesucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am Dienstag, den 24.02.2026, zwischen 18:20 Uhr und 18:30 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Weinstraße in Wachenheim zu einem Diebstahl eines Geldbeutels. Bislang unbekannte Täter entwendeten während des Einkaufs einen roten Ledergeldbeutel. In dem Geldbeutel befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente sowie eine EC- und eine Kreditkarte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 120 Euro. Die Bankkarten wurden durch die 55-jährige Geschädigte umgehend gesperrt, unberechtigte Abbuchungen erfolgten bislang nicht. Eine Nachfrage im Markt am Folgetag verlief negativ, der Geldbeutel wurde nicht abgegeben. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen wahrgenommen haben, werden gebe-ten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduer-kheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ihre Polizei rät, tragen Sie Ihre Wertsachen nah am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen oder Geldbörsen mit Reißverschluss und tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen stets mit der Verschlussseite zum Körper. Seien Sie weiterhin aufmerksam bei Ablenkungsmanövern. Trickdiebe arbeiten oft im Team und nutzen Gedränge, Anrempeln oder das "Beschmutzen" von Kleidung als Vorwand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 08:51

    POL-PDNW: (Weisenheim a.S.) Schulwegüberwachung

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am Mittwoch, den 25.02.2026 von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr, führte die Polizei eine Schulwegüberwachung im Bereich der Grundschule Weisenheim am Sand in der Anliegerstraße am Westring durch. Hintergrund war eine Mitteilung des Schulelternbeirates über eine problematische Verkehrssituation durch sogenannte "Elterntaxis". Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die überwiegende ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 00:46

    POL-PDNW: Berauscht nach dem Training unterwegs...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... war am 25.02.2026 um 23:15 Uhr ein 25-Jähriger aus Neustadt/W. mit einem Fiat Ducato in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von seinem Training. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren