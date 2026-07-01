Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, K 5552

Lkr. Rottweil) 32-jähriger Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit mehreren Bäumen: Ein Schwerverletzter und etwa 23.000 Euro Schaden (01.07.2026)

Dietingen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen hat sich auf der Kreisstraße 5552 ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ereignet.

Ein 32-jähriger Mann war gegen 05:45 Uhr mit seinem Audi von Gößlingen in Richtung Dietingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte mit mehreren Bäumen, wodurch der Motor aus dem Fahrzeug herausgerissen wurde. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 23.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 348790 entgegengenommen.

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