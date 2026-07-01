Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) Betrunkener 36-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt (01.07.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer, welcher ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen in der Dornhaner Straße gestoppt.

Nachdem Zeugen gegen 3 Uhr einen auffällig fahrenden Kia gemeldet hatten, kontrollierten die verständigten Polizeibeamten das Fahrzeug im Bereich einer Tankstelle. Der mutmaßliche 36-jährige Fahrer konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem stellten die Polizisten Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille. Der 36-Jährige musste die Beamten daher zur ärztlichen Blutentnahme auf das Polizeirevier begleiten.

Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.

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