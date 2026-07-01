Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, L 192

Landkreis Konstanz) E-Scooter-Fahrerin flüchtet nach Unfall (30.06.2026)

Radolfzell am Bodensee - L 192 (ots)

Rücksichtslos hat sich am Dienstag eine junge E-Scooter-Fahrerin auf einem Radweg entlang der Landesstraße 192 nach einem Unfall verhalten. Die junge Frau und ein Freund fuhren je auf einem E-Scooter nebeneinander in Richtung Moos. Dies änderten sie auch nicht, als ihnen zwei Radler hintereinanderfahrend entgegenkamen. Wegen des unzureichenden Sicherheitsabstandes streiften die junge Frau und der 66-Jährige sich. Beide stürzten und mindestens der Senior verletzte sich leicht. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt jedoch nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung fort. Augenblicke später drohte der Leichtverletzte das Bewusstsein zu verlieren, weswegen seine 62-jährige Begleiterin um Hilfe rief. Beide E-Scooter-Fahrer blickten sich kurz um, fuhren dann aber davon. Ein Rettungswagen kümmerte sich um den Mann. Nach der jungen Frau sucht nun die Polizei in Radolfzell. Sie wird als etwa 20-Jährige beschrieben, die ein dunkles Oberteil und eine helle Hose trug. Ihr Begleiter war männlich und auch etwa 20 Jahre alt. Hinweise zu ihnen können, unter der Nummer 07732 / 950660, gemeldet werden.

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