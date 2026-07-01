Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, A 81

Lkr. Rottweil) 57-jähriger Autofahrer kommt von der Autobahn ab und überschlägt sich mehrfach: Eine Leichtverletzte (30.06.2026)

Vöhringen (ots)

Vermutlich aufgrund von Aquaplaning ist ein Autofahrer am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 81 von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen.

Ein 57-jähriger Mann war gegen 17:45 Uhr mit seinem VW auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf am Neckar und Sulz am Neckar in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Vermutlich infolge von Aquaplaning verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam schließlich im Grünstreifen zum Liegen.

Von den drei Insassen erlitt lediglich die Beifahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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