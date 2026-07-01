Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Betrunkener 33-Jähriger stürzt mit Fahrrad (29.06.2026)

Spaichingen (ots)

Am Montagabend ist ein betrunkener Radfahrer mit seinem Fahrrad auf dem Marktplatz gestürzt und blieb glücklicherweise unverletzt.

Der 33-Jährige war mit seinem Fahrrad gegen 22:50 Uhr von der "Beach Bar" in Richtung Volksbank unterwegs. Vermutlich infolge seiner Alkoholisierung kam der Mann zu Sturz. Die verständigten Polizeibeamten führten bei dem unverletzten 33-Jährigen einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,7 Promille. Der Radfahrer musste die Beamten daher zur ärztlichen Blutentnahme in ein örtliches Krankenhaus begleiten. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.

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