Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) Einbruch an der Schottenstraße - Zeugenaufruf (30.06.2026)

Konstanz (ots)

Dreiste Diebe sind am Dienstagmorgen, zwischen 8:00 Uhr und 9:30 Uhr, in ein Haus an der Schottenstraße eingestiegen. Durch ein geöffnetes Fenster gelangten die Täter in das Schlafzimmer, während sich die Bewohner im Garten befanden. Sie entwendeten verschiedenen Schmuck und machten sich anschließend aus dem Staub. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Vermutlich flüchteten die Einbrecher über eine Gasse zwischen der Schul- und Gottlieber-Straße. Die Polizei in Konstanz erbittet Hinweise zu den Tätern, welche unter der Nummer 07531 / 9950, gemeldet werden können.

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