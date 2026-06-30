Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, L 409

Lkr. Rottweil) 21-jähriger VW-Fahrer missachtet Vorrang und überschlägt sich: Zwei Verletzte und etwa 20.000 Euro Schaden (30.06.2026)

Vöhringen (ots)

Ein Verkehrsunfall beim Linksabbiegen mit zwei verletzten Personen hat sich am Dienstagmittag auf der Landesstraße 409 ereignet.

Ein 21-jähriger Mann war gegen 12:15 Uhr mit seinem VW Polo vom Autohof kommend in Richtung Heiligenzimmern unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße 5502 missachtete der Fahrer beim Linksabbiegen den Vorrang eines entgegenkommenden Opel Adam einer 58-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Opel nach rechts abgewiesen und stieß gegen die Fahrerseite eines wartenden VW Passat einer 38-Jährigen. Der Polo überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der 21-jährige mutmaßliche Unfallverursacher zog sich schwere Verletzungen zu, die 58-jährige Opel-Fahrerin wurde leicht verletzt. Rettungswagen brachten beide in örtliche Krankenhäuser. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Die Polizei sperrte die Landesstraße für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 14 Uhr in beide Richtungen. Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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