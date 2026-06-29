Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. KN) 84-jähriger Vermisster lebend aufgefunden (29.06.2026)

Stockach (ots)

Der seit Sonntagmorgen aus einem Pflegeheim in Stockach vermisste Mann konnte Dank eines Zeugenhinweises um 03.15 Uhr in Radolfzell aufgefunden werden.

Medien, die das Bild des Mannes veröffentlicht haben, werden gebeten, dieses zu löschen.

Anbei der Link zur Ursprungsmeldung: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6303815

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