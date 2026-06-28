Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Horb am Neckar, Lkr. Freudenstadt) Warnbaken umgefahren - Polizei sucht Zeugen (27.06.2026)

A81, Horb am Neckar - Fahrtrichtung Singen (ots)

Am Samstagmittag gegen 12.15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Auto- oder Lastwagenfahrer auf der A81 bei Horb im Bereich einer Baustelle gegen zwei Warnbaken und beschädigte diese. Die Baken wurden durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert und mussten durch die Polizei beseitigt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalles, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die auf der Fahrbahn liegenden Warnbaken gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Zimmern unter Tel. 0741 34879-0 zu melden.

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