Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: 16-Jähriger erleidet bei Arbeitsunfall tödliche Verletzungen (27.06.26)

Bad Dürrheim Lkr. SBK (ots)

Bei einem Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen hat am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr ein 16-Jähriger tödliche Verletzungen erlitten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen führten ein 48-Jähriger und der 16-Jährige landwirtschaftliche Arbeiten mit einem Teleskoplader durch. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte hierbei der 16-Jährige von einer am Teleskoplader angebrachten Plattform und verletzte sich tödlich. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

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