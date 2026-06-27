PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt (26.06.2026)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagabend gegen 21:30 Uhr auf der Kreisstraße 5945 gekommen.

Ein 62-jähriger Fahrer eines Honda-Kraftrads befuhr die K5945 von Neuhausen ob Eck in Richtung Tuttlingen. In einer Linkskurve kam er aus bislang unklarer Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Fachklinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Schadenshöhe aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Blum, PHK
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren