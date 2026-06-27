Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt (26.06.2026)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagabend gegen 21:30 Uhr auf der Kreisstraße 5945 gekommen.

Ein 62-jähriger Fahrer eines Honda-Kraftrads befuhr die K5945 von Neuhausen ob Eck in Richtung Tuttlingen. In einer Linkskurve kam er aus bislang unklarer Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Fachklinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Schadenshöhe aufgenommen.

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