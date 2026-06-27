Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Kommunaler Ordnungsdienst stellt Verkehrsstraftäter (27.06.2026)

Villingen-Schwenningen (ots)

Mehrere Verstöße werden einem 20-Jährigen zur Last gelegt, der sich am Freitagabend eine Verfolgungsfahrt mit dem Kommunalen Ordnungsdienst lieferte.

Der 20-Jährige fuhr mit einem Audi A3 mit überhöhter Geschwindigkeit und sollte in Villingen-Schwenningen-Zollhaus einer Kontrolle durch den Kommunalen Ordnungsdienst unterzogen werden. Vermutlich um sich der Kontrolle zu entziehen, rammte der 20-Jährige den Wagen des Ordnungsdienstes und flüchtete anschließend.

Der Kommunale Ordnungsdienst verfolgte den Audi über mehrere Feldwege in Richtung Zollhaus, weiter nach Schwenningen sowie erneut über Feldwege. Im Bereich der Bertholdshöfe blieb das Fahrzeug stecken, wodurch die Flucht endete. Der Fahrer wurde anschließend einer Streifenwagenbesatzung übergeben.

Der 20-Jährige konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel, weshalb eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt wurde.

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Zeugen des Vorfalles, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Zimmern unter Tel. 0741 34879-0 zu melden.

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