Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung am Rheinufer - Zeugenhinweise erbeten (26.06.2026)

Konstanz (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall, der sich am Freitagabend in der Reichenaustraße ereignet hat.

Eine bislang unbekannte Tätergruppe geriet gegen 21:45 Uhr auf Höhe einer Pizzeria zwischen Reichenaustraße und Seerhein mit der Gruppe um einen 37-jährigen Mann in Streit. Auslöser soll ein ungebührliches Verhalten gewesen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlugen drei bislang unbekannte Männer unvermittelt auf den 37-Jährigen ein. Anschließend flüchtete die Tätergruppe.

Im Rahmen der Fahndung sichteten Einsatzkräfte die Personen kurzzeitig im Bereich des Europahauses. Dort entzogen sie sich jedoch der polizeilichen Kontrolle und flüchteten weiter.

Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich.

Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Täterschaft nimmt das Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell