Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Schwerer Verkehrsunfall - Polizei sucht Motorradfahrer (25.06.2026)

Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag ist es auf der Kreisstraße 5740, zwischen Bräunlingen und der Kreuzung zur Kreisstraße 5737 zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt worden ist.

Gegen 12.30 Uhr war ein 20-jähriger Fahrer eines Ford Explorer von Bräunlingen kommen in Richtung Eisenach unterwegs, als ihm im Bereich einer Linkskurve nach seinen Angaben ein Motorrad entgegenkam, musste er nach rechts ausweichen. Hierbei geriet er ins Bankett und in den Straßengraben. Im weiteren Verlauf prallte der Ford an eine asphaltierte Überquerung des Grabens, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegend zum Stehen kam. Der unbekannte Motorradfahrer fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der junge Mann verletzte sich bei dem Unfall schwer, ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Motorradfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, zu melden.

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