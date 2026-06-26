Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Führerschein sichergestellt (25.06.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Am Donnerstagabend ist es an der Ortseinfahrt Weilersbach zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Autofahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen ist und mehrere Verkehrseinrichtungen beschädigt hat.

Ein 45-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz C-Klasse kam gegen 20:30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei ein Ortsschild sowie zwei Betonpfeiler.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille.

Zudem konnten die Polizisten im Umfeld des Wagens Betäubungsmittel auffinden. Den Führerschein des Fahrers stellten die Polizeibeamten sicher.

Der entstandene Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

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