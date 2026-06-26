Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 27 - eine schwer und zwei leicht verletzte Personen (25.06.2026)

Bad Dürrheim (ots)

Am Donnerstagabend ist es gegen 21:15 Uhr im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 27 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich drei Personen Verletzungen zugezogen haben.

Eine 29-jährige Fahrerin eines VW Up stand zunächst auf der Geradeausspur der B27 aus Richtung Villingen kommend an einer roten Ampel. Beim Wechsel auf Grünlicht für den Geradeausverkehr bog sie anschließend nach links in Richtung Bad Dürrheim ab. Zu diesem Zeitpunkt zeigte die Lichtzeichenanlage für den Linksabbiegerbereich weiterhin Rotlicht.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 20-jährigen Fahrer eines VW Golf, der die B27 in Fahrtrichtung Villingen geradeaus befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der VW Up der 29-Jährigen auf das Dach gedreht.

Der 20-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Seine 16-jährige Beifahrerin sowie die 29-jährige VW-Up Fahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle drei Beteiligten kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser.

Der entstandene Sachschaden an den Autos beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

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