Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Mann nach Störungen in Gaststätte in Gewahrsam genommen (25.06.2026)

Donaueschingen (ots)

Am Donnerstagabend ist es in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein stark alkoholisierter Mann Gäste und Personal wiederholt verbal angegangen und gestört hatte.

Der 53-Jährige wurde gegen 18:30 Uhr durch Polizeibeamte in dem Lokal angetroffen. Auch gegenüber den eingesetzten Kräften verhielt er sich unmittelbar aggressiv und beleidigte die Polizisten. Da er einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam und weitere Störungen zu erwarten waren, wurde er aus dem Lokal verbracht.

Im weiteren Verlauf zeigte der Mann weiterhin aggressives Verhalten, sodass er zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen werden musste.

Im Streifenwagen äußerte der Mann Hinweise auf eine mögliche Eigengefährdung, sodass er einer Fachklinik zugeführt wurde.

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