Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach - Lkr. Konstanz) Öffentlichkeitsfahndung - 84-jhähriger Mann wird seit dem Morgen in Stockach vermisst (28.06.2026)

Stockach (ots)

Die Polizei sucht seit den frühen Morgenstunden den 84-jährigen Rentner Manfred v.W., nachdem er nachweislich zu Fuß mit einem Rollator um 06.15 Uhr in Stockach eine Pflegeeinrichtung verließ. Personenbeschreibung: Größe ca. 170 cm, helle, lichte Haare, trägt weißes T-Shirt und dunkle Jogginghose und führt einen Rollator mit sich. Eine Absuche im Bereich auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers führten bislang nicht zum Auffinden des Rentners. Aktuell werden in Stockach weitere Suchmaßnahmen mit Kräften der Feuerwehr, Suchhunden und der DLRG durchgeführt. Wer Angaben zum Aufenthalt machen kann bzw. den Vermissten im Laufe des heutigen Tages gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach unter 07771/9391-0 oder unter der 110 zu melden

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