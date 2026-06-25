Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B33/A81, Lkr. Konstanz) Fehler beim Fahrstreifenwechsel (24.06.2026)

Singen, B33/A81, Lkr. Konstanz (ots)

Am gestrigen Mittwochabend führte ein Fahrstreifenwechsel auf der Bundesstraße 33 zu einem Unfall. Ein 43-jähriger Audi-Fahrer war gegen 22.45 Uhr auf der B 33 unterwegs und befuhr den rechten Fahrstreifen, als er auf den Ausfädelungsstreifen in Richtung Stockach wechseln möchte. Beim Fahrstreifenwechsel übersah er den bereits auf diesen Fahrstreifen befindlichen 52-jährigen BMW-Fahrer. Bei der seitlichen Kollision werden beide Autos beschädigt, es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 20.000 Euro.

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