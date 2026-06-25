PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B33/A81, Lkr. Konstanz) Fehler beim Fahrstreifenwechsel (24.06.2026)

Singen, B33/A81, Lkr. Konstanz (ots)

Am gestrigen Mittwochabend führte ein Fahrstreifenwechsel auf der Bundesstraße 33 zu einem Unfall. Ein 43-jähriger Audi-Fahrer war gegen 22.45 Uhr auf der B 33 unterwegs und befuhr den rechten Fahrstreifen, als er auf den Ausfädelungsstreifen in Richtung Stockach wechseln möchte. Beim Fahrstreifenwechsel übersah er den bereits auf diesen Fahrstreifen befindlichen 52-jährigen BMW-Fahrer. Bei der seitlichen Kollision werden beide Autos beschädigt, es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 11:05

    POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Nach Auffahrunfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (24.06.2026)

    Singen, Lkr. Konstanz (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochmorgen auf der Rielasinger Straße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Gegen 10 Uhr fuhr eine 70-jährige BMW-Fahrerin stadtauswärts und musste kurz nach der Kreuzung zur Julius-Bührer-Straße verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Mann konnte nicht mehr rechtzeitig ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 11:04

    POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Tödlicher Badeunfall (24.06.2026)

    Hilzingen, Lkr. Konstanz (ots) - Am gestrigen Mittwoch verstarb ein 19-Jähriger beim Schwimmen im Binninger See. Zunächst befand sich der junge Mann auf einer Luftmatratze mit seinen Freunden etwa in der Mitte des Sees und wollte dann alleine wieder an Land schwimmen. Vermutlich unterschätzte er die Entfernung zum Ufer, gelangte an seine körperliche Leistungsgrenze und geriet vor Erschöpfung unter Wasser. Nach einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren