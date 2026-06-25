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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell a.B., Lkr. Konstanz) Polizei zieht betrunkenen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr (24.06.2026)

Radolfzell a.B., Lkr. Konstanz (ots)

Die Polizei hat am Mittwochabend, gegen 21.15 Uhr, auf dem Radweg parallel zur Landesstraße 220 auf Höhe Güttingen einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Zeugen meldeten der Polizei einen sichtlich alkoholisierten Mann auf einem E-Scooter mit einer Bierflasche in der Hand. Bei der daraufhin erfolgten Kontrolle des 38-jährigen Mannes stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Polizisten ordneten daraufhin eine ärztliche Blutentnahme an. Zudem stellten sie fest, dass an dem E-Scooter kein gültiges, aber ein präpariertes Versicherungskennzeichen vorhanden war. Der 38-Jährige muss sich nun nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten, sondern wird auch wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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