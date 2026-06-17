Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Verkehrskontrollen des Polizeireviers Tuttlingen - mehrere teils erhebliche Verstöße festgestellt (17.06.2026)

Tuttlingen (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Tuttlingen haben am Mittwoch Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen am Kreuzstraßentunnel sowie an der B 14 am Kreisverkehr bei Liptingen durchgeführt.

Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr stellten die Beamten insgesamt zwölf teils erhebliche Verstöße fest. So waren sieben Fahrer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 53 km/h bei erlaubten 100 km/h und muss sich nun auf ein Fahrverbot einstellen. Ein Verkehrsteilnehmer nahm ohne die erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teil, bei einem weiteren Fahrer stellten die Beamten eine mögliche Drogenbeeinflussung fest. Außerdem benutzten zwei Verkehrsteilnehmer während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Bei einem Fahrzeug lag kein erforderlicher Versicherungsschutz vor.

Um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen, wird die Polizei auch weiterhin angekündigte und unangekündigte Verkehrskontrollen durchführen.

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