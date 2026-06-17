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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil
Lkr. Rottweil) Unbekannte beschmieren Schaufenster mit schwarzem Lackstift: Polizei bittet um Hinweise (16./17.06.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung in der Zeit von Dienstag, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 09:45 Uhr, in der Hochbrücktorstraße.

Unbekannte beschmierten mehrere Schaufenster, Mülleimer, Stromkästen und Pflanzentröge mit dem Schriftzug "TPZ". Hierfür verwendeten die Täter vermutlich einen schwarzen Lackstift. Die Höhe des entstandenen Schadens kann bislang nicht näher beziffert werden.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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