Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Unbekannte beschmieren Schaufenster mit schwarzem Lackstift: Polizei bittet um Hinweise (16./17.06.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung in der Zeit von Dienstag, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 09:45 Uhr, in der Hochbrücktorstraße.

Unbekannte beschmierten mehrere Schaufenster, Mülleimer, Stromkästen und Pflanzentröge mit dem Schriftzug "TPZ". Hierfür verwendeten die Täter vermutlich einen schwarzen Lackstift. Die Höhe des entstandenen Schadens kann bislang nicht näher beziffert werden.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

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