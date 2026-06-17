Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Diebe brechen in Uhrenfabrik ein (15.06.2026 - 16.06.2026)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Einbrecher haben im Zeitraum von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, in Furtwangen an der Josef-Zähringer-Straße zugeschlagen. Sie gelangten auf noch ungeklärte Weise ins Gebäude, betraten mehrere Büros und entwendeten einige Gegenstände. Der Wert des Diebesgutes ist aktuell noch unbekannt. Einige Uhrenverpackungen ließen die Täter in einem Vorgarten einer Anwohnerin zurück. Der Polizeiposten in Furtwangen erbittet, unter der Nummer 07723 / 929480, Hinweise zu den Einbrechern.

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