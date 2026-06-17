POL-KN: (Steißlingen
Lkr. Konstanz) Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg am 17.07.2026 in der Seeblickhalle Steißlingen
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Steißlingen (ots)
Am Freitag, dem 17. Juli 2026, um 19:30 Uhr gibt das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg in der Seeblickhalle in Steißlingen ein Benefizkonzert. Das Galakonzert wird zugunsten des Freundeskreises der Musikschule Steißlingen gespielt. Karten sind über eventim.de und an der Abendkasse erhältlich.
Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zählt zu den renommiertesten Berufsblasorchestern Europas. Das hohe musikalische Niveau und die stilistische Vielseitigkeit machen das Orchester zu einem begehrten Gast. Mit unzähligen Benefiz-, Gala- und Kirchenkonzerten tragen die Musiker den "guten Ton der Polizei" ins In- und Ausland. Dirigiert wird das Orchester von seinem Chefdirigenten Prof. Stefan R. Halder.
Weitere Informationen zum Landespolizeiorchester Baden-Württemberg finden Sie unter https://www.landespolizeiorchester-bw.de/.
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Fabian Herkommer
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