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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen
Lkr. Konstanz) Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg am 17.07.2026 in der Seeblickhalle Steißlingen

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Steißlingen (ots)

Am Freitag, dem 17. Juli 2026, um 19:30 Uhr gibt das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg in der Seeblickhalle in Steißlingen ein Benefizkonzert. Das Galakonzert wird zugunsten des Freundeskreises der Musikschule Steißlingen gespielt. Karten sind über eventim.de und an der Abendkasse erhältlich.

Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zählt zu den renommiertesten Berufsblasorchestern Europas. Das hohe musikalische Niveau und die stilistische Vielseitigkeit machen das Orchester zu einem begehrten Gast. Mit unzähligen Benefiz-, Gala- und Kirchenkonzerten tragen die Musiker den "guten Ton der Polizei" ins In- und Ausland. Dirigiert wird das Orchester von seinem Chefdirigenten Prof. Stefan R. Halder.

Weitere Informationen zum Landespolizeiorchester Baden-Württemberg finden Sie unter https://www.landespolizeiorchester-bw.de/.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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