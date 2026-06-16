POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin bei Unfall an der Einmündung Schneckenburgstraße/Wollmatinger Straße verletzt (16.06.2026)
Konstanz (ots)
Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der Einmündung der Schneckenburgstraße auf die Wollmatinger Straße verletzt worden. Gegen 6 Uhr bog eine 61-Jährige mit einem Mercedes von der Schneckenburgstraße auf die Wollmatinger Straße ab und erfasste dabei eine auf der Wollmatinger Straße in Richtung Zähringerplatz fahrende 56 -jährige Radlerin. Durch die Kollision kam die Frau zu Fall. Ein Rettungswagen brachte die mutmaßlich nur leicht verletzte Frau zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.
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