Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, K 5939

Landkreis Tuttlingen) Verkehrskontrollen des Polizeireviers Spaichingen - mehrere Verstöße festgestellt (15.06.2026)

Trossingen (ots)

Am Montagnachmittag haben Polizeibeamte des Polizeireviers Spaichingen auf der K 5939 im Bereich der Umleitungstrecke der L 433 eine Kontrollstelle eingerichtet und umfangreiche Verkehrskontrollen durchgeführt.

Zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr kontrollierten die Beamten etwa 80 Fahrzeuge. Im Fokus standen dabei neben der Fahrtüchtigkeit der Fahrer auch die technischen Zustände der Fahrzeuge.

Im Verlauf der Kontrollen wurden insgesamt neun Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei einem Fahrer stellten die Polizisten eine mögliche Drogenbeeinflussung fest. Zudem wurden ein Reifenverstoß, ein Verstoß gegen die Kindersicherungspflicht, ein Gurtverstoß sowie ein Verstoß gegen die Ladungssicherung registriert. Bei vier Fahrzeugen wurden geringfügige technische Mängel festgestellt, die durch die Fahrzeughalter nachträglich behoben werden müssen. Außerdem sprachen die Polizeibeamten bei geringfügigen Verstößen mündliche Verwarnungen aus und führten verkehrserzieherische Gespräche.

Um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen, wird die Polizei auch weiterhin angekündigte und unangekündigte Verkehrskontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell