Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Untersagung der Weiterfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.06.2026 um 21:10 Uhr konnte ein 60-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Böhlstraße in 67433 Neustadt/W. einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde bekannt, dass dieser unter Cannabiseinfluss steht. Da der Mann während dem Fahren, sowie während der Kontrollmaßnahmen keinerlei Ausfallerscheinungen zeigte, wurde diesem zur Vorbeugung möglicher strafbaren Handlungen die Weiterfahrt untersagt. Dieser schob sodann sein Fahrrad nach Hause. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass auch die Fahrt mit einem Fahrrad unter dem Einfluss von Betäubungsmittel strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

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