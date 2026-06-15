Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 44-Jähriger verursacht in psychischem Ausnahmezustand Unfall und flüchtet anschließend vor der Polizei (14.06.2026)

Singen (ots)

Ein Mann hat am Sonntagabend auf der Georg-Fischer-Straße vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand erst einen Unfall verursacht und ist anschließend vor der Polizei geflüchtet.

Gegen 18.45 Uhr war ein 44-Jähriger mit einem Mercedes auf der Georg-Fischer-Straße in Richtung der Rielasinger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Worblinger Straße fuhr er mutmaßliches mit Absicht einem vorausfahrenden Seat auf. Während der anschließenden Unfallaufnahme zeigte sich der 44-Jährige aggressiv, unkooperativ und widersetzte sich vehement den Anweisungen der Polizisten, so dass diese schließlich Pfefferspray gegen ihn einsetzten. Davon unbeirrt, beschleunigte der Mann plötzlich seinen Wagen, stieß dabei mit der geöffneten Fahrertür einen am Auto stehenden Beamten um und flüchtete von der Unfallstelle.

Eine anschließende Verfolgung des Wagens brachen die Beamten zur Verhinderung weiterer Gefährdung durch den Flüchtenden jedoch ab.

In der Folge fuhr der 44-Jährige bis über die Schweizer Grenze, wo er schließlich durch Beamte der Grenzwacht vorläufig festgenommen wurde.

Nachdem sich der Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, kam er in eine Fachklinik.

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