Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Landkreis Rottweil) Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt (14.06.2026)

Dunningen (ots)

Am Sonntagvormittag ist es im Herrenzimmerner Weg in Dunningen zu einem Motorradunfall gekommen.

Gegen 11:15 Uhr befuhr ein 43-jähriger Motorradfahrer die Straße, als er nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ins Schlingern geriet, stürzte und anschließend im angrenzenden Feld zum Liegen kam.

Der Motorradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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