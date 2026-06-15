PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen
Landkreis Rottweil) Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt (14.06.2026)

Dunningen (ots)

Am Sonntagvormittag ist es im Herrenzimmerner Weg in Dunningen zu einem Motorradunfall gekommen.

Gegen 11:15 Uhr befuhr ein 43-jähriger Motorradfahrer die Straße, als er nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ins Schlingern geriet, stürzte und anschließend im angrenzenden Feld zum Liegen kam.

Der Motorradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren