Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Ohne Fahrerlaubnis auf Parkplatz Rennen gefahren (14.06.2026)

VS-Villingen (ots)

Auf einem Parkplatz an der Straße "Neuer Markt" haben sich drei junge Männer in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit ihren Autos ausgetobt, leider in Teilen auch ohne Fahrerlaubnis. Mehrere Zeugen berichteten der Polizei in Villingen von je einem Opel und VW, die auf dem Parkplatz Rennen fuhren. Vor Ort bestätigte sich das Bild und eine Kontrolle erbrachte weiterhin einen 17-Jährigen, der nachweislich ohne die benötigte Fahrerlaubnis gefahren war. Die Beteiligten müssen sich nun unter anderem wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen verantworten.

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