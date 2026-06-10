Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) 71-jähriger Autofahrer überfährt Kreisverkehr und landet auf Mauer: Polizei sucht Zeugin (10.06.2026)

Trossingen (ots)

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers hat ein Autofahrer am Mittwochmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Verkehrsunfall verursacht.

Der 71-jährige Mann war gegen 09:30 Uhr mit seinem Skoda auf der Hauptstraße unterwegs und wollte in Höhe einer Eisdiele seitlich einparken. Hierbei verwechselte er vermutlich Gas- und Bremspedal, beschleunigte unkontrolliert und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen überfuhr einen Kreisverkehr, beschädigte mehrere Verkehrszeichen und kam schließlich auf einer Mauer zum Stehen.

Der Rettungsdienst kümmerte sich vorsorglich um den 71-Jährigen und brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Schaden an den Verkehrseinrichtungen noch nicht näher beziffert werden kann, beläuft sich der Sachschaden am Fahrzeug auf etwa 25.000 Euro.

Der Polizeiposten Trossingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird eine weibliche Zeugin gesucht, die sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Gehweg befunden haben soll und ausweichen musste, um nicht von dem Skoda erfasst zu werden. Die Frau wird gebeten sich unter Tel. 07425 338676 zu melden.

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