Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Freiheitstraße - Rollerfahrer stoßen bei Fahrstreifenwechsel zusammen - Polizei sucht Zeugen (09.06.2026)

Singen (ots)

Die Verkehrspolizei sucht Zeugen zu einem Unfall zwischen zwei Rollerfahrern auf der Freiheitstraße am Dienstagnachmittag. Gegen 16.30 Uhr war ein 58-Jähriger mit einer Vespa auf der linken Spur in Richtung Hauptstraße unterwegs. Auf Höhe einer Bar wechselte er auf den rechten Fahrstreifen um auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem bereits auf der rechten Spur fahrenden 40-Jährigen der ebenfalls mit einem Roller unterwegs war. Der 40-Jährige kam infolge der Kollision zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 58-Jährige blieb unverletzt.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kümmerte sich die Feuerwehr um das Abstreuen der Fahrbahn.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Tel. 07733 9960-0 zu melden.

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