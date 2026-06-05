Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Bedrohung mit Messer in Moschee (04.06.2026)

Konstanz (ots)

Am gestrigen Abend ist es an der Moschee in Konstanz zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Kurz nach 18 Uhr meldete der Imam, dass er mit einem Messer bedroht worden sei und der Täter die Moschee soeben verlassen habe. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Durch Ermittlungen und Zeugenaussagen konnte der Tatverdächtige identifiziert werden. Gegen 20.30 Uhr nahmen Polizeibeamten einen 19-jährigen Algerier fest. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen kam der Mann in eine Fachklinik.

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