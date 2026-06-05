PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Bedrohung mit Messer in Moschee (04.06.2026)

Konstanz (ots)

Am gestrigen Abend ist es an der Moschee in Konstanz zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Kurz nach 18 Uhr meldete der Imam, dass er mit einem Messer bedroht worden sei und der Täter die Moschee soeben verlassen habe. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Durch Ermittlungen und Zeugenaussagen konnte der Tatverdächtige identifiziert werden. Gegen 20.30 Uhr nahmen Polizeibeamten einen 19-jährigen Algerier fest. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen kam der Mann in eine Fachklinik.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren