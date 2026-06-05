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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkene belästigt Passanten und greift Polizistin an (03.06.2026)

VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Aufgrund einer betrunkenen Frau, die Passanten belästigte und auf Fahrzeuge sprang, ist es am Mittwoch gegen 21 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Villinger Straße gekommen. Um weitere Störungen zu vermeiden nahmen eine Streifenbesatzung die stark alkoholisierte 35-jährige Frau mit auf das Polizeirevier. Dort beleidigte sie mehrfach eine Polizistin, griff sie an und verletzte sie leicht.

Neben Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs und Beleidigung erwartet die Frau nun eine Rechnung für die Nacht im Polizeigewahrsam.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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