Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkene belästigt Passanten und greift Polizistin an (03.06.2026)

VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Aufgrund einer betrunkenen Frau, die Passanten belästigte und auf Fahrzeuge sprang, ist es am Mittwoch gegen 21 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Villinger Straße gekommen. Um weitere Störungen zu vermeiden nahmen eine Streifenbesatzung die stark alkoholisierte 35-jährige Frau mit auf das Polizeirevier. Dort beleidigte sie mehrfach eine Polizistin, griff sie an und verletzte sie leicht.

Neben Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs und Beleidigung erwartet die Frau nun eine Rechnung für die Nacht im Polizeigewahrsam.

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