Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Platzverweis ignoriert, Widerstand geleistet, Polizisten tätlich angegriffen und beleidigt (03.06.2026)

VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Nachdem er einen Platzverweis ignorierte, Widerstand geleistet, Beamten tätlich angegriffen und beleidigt hat, musste ein alkoholisierter Mann die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

Gegen 21.15 Uhr verständigte eine Café-Betreiberin die Polizei, da ein 33-jähriger alkoholisierter Mann weitere Kunden belästigte und aggressiv reagierte, nachdem sie weiteren Ausschank verweigerte. Die Polizeibeamten erteilten dem aggressiven Mann einen Platzverweis. Nachdem er der mehrfachen Aufforderung die Örtlichkeit umgehend zu verlassen ignorierte, nahmen die Polizisten ihn schließlich in Gewahrsam. Infolgedessen kam es zu Widerstandshandlungen, Beleidigungen und einem tätlichen Angriff gegenüber einem Beamten, der hierbei leichte Verletzungen erlitt.

Neben Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs und Beleidigung erwartet den Mann nun eine Rechnung für die Nacht im Polizeigewahrsam.

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