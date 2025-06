POL-KN: (Tuttlingen) - Motorradfahrer bei Sturz in Kurve verletzt (15.06.2025)

Singen, L222 (ots) - Bereits am Freitagnachmittag hat ein betrunkener Autofahrer auf der Landesstraße 222/Schaffhauser Straße einen Unfall gebaut. Gegen 17 Uhr fuhr der 62-Jährige mit einem Dacia von Rielasingen-Worblingen in Richtung Singen. An der Ampel an der Einmündung auf die Bundesstraße 34 hielt er verkehrsbedingt an und fuhr anschließend beim Anfahren auf ...

